Миллионы животных погибнут в огне из-за нужд людей

Сезон пожаров для расчистки земель под выращивание корма для скота в Бразилии поставил под угрозу крупнейшую и самую богатую экосистему мира. Из-за нужд фермеров и пищевых компаний миллионы диких животных оказались обречены на смерть в огне, пишет The Independent.

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В 2020 году от пожаров в Пантанале (тектоническая впадина в Бразилии, захватывающая территории Боливии и Парагвая) пострадали 65 миллионов позвоночных — более 17 миллионов из них погибли. По данным Национального института космических исследований, в 2021 году уже зафиксировано почти 139 тысяч очагов возгорания. Экологи сообщают, что видели оленей с обожженными ногами, обгоревших ягуаров и прочих животных с ожогами на туловищах и лапах — все они страдают от обезвоживания и голода, а также не могут самостоятельно покинуть опасную зону. Спасатели проложили специальные коридоры, чтобы эвакуировать зверей из пламени и обеспечить пищей. Некоторых из них придется отлавливать и лечить, прежде чем выпустить обратно в дикую природу.

«Гринпис» считает, что пожары в Бразилии с каждым годом становятся все масштабнее. Экологическая организация давно борется с уничтожением лесов в Амазонии и отметила, что в 2019 году с инаугурацией президента Жаира Болсонару количество деревьев начало сокращаться на 92 процента быстрее. Причиной тому — стимулирование мясной промышленности. Люди устраивают пожары, чтобы расчистить территорию под выращивание сои на корм рогатому скоту — его покупают многие пищевые компании по всему миру. Однако возгорания часто выходят из-под контроля, перекидываются на соседние территории и подвергают опасности уникальные растения, животных и проживающие на территории Амазонии коренные народы.

За сентябрь в центральном бразильском штате Гояс погибло около 18 тысяч гектаров растительности, а теперь возгорания представляют риск и для животных — в том числе редким (ягуарам и гривистым волкам). «Мы больше не можем игнорировать связь между промышленным сельским хозяйством и безответственным поведением крупных компаний, которое приводит к подобным катастрофам», — заявил исполнительный директор бразильского отделения Всемирного общества защиты животный Жуан Альмейда (João Almeida). Благотворительная организация призывает запретить развертывание новых промышленных угодий.

По мнению ученых, усугубляет проблему сохранения биоразнообразия на планете глобальное потепление. Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США заявила об исчезновении 23 видов птиц и рыб из-за климатического кризиса. Теперь вымершими во всем мире считается 900 животных — список пополнили белоклювый королевский дятел, 11 других видов птиц, один вид летучей мыши, восемь видов пресноводных мидий, два вида рыб и один вид растений.