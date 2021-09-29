Развеян миф о неисчерпаемости российских лесов

Мнение о неисчерпаемости российских лесов глубоко ошибочно, заявил «Российской газете» руководитель кластера лесной политики Центра по проблемам экологии РАН Юрий Гагарин. По его словам, 46 процентов лесов в стране расположены в неблагоприятном климате.

Эксперт развеял миф о бесконечных лесных ресурсах России. По его данным, общая площадь лесов в стране — около 770 миллионов гектаров, но 46 процентов из них — в плохом климате, 70 процентов расположены в зоне мерзлотных почв. Из того, что можно разрабатывать (около 340 миллионов гектаров), две трети — это малопродуктивный древостой, отметил Гагарин.

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«Несмотря на огромную площадь лесов России, лесозаготовки ведутся на площади 209,6 миллиона гектаров. Это всего 27 процентов нашего лесного фонда. Причем расширить эту территорию практически невозможно», — подчеркнул ученый.

На протяжении многих лет в России происходило так называемое «пионерное» освоение лесов, рассказал Гагарин: на них смотрели, как на дар природы, почти никто не задумывался о том, что нужно выращивать новые деревья. «А в последние десятилетия наше государство вообще вышло из леса, передав его в аренду частному бизнесу», — указал эксперт. Власти должны вернуть контроль над лесным хозяйством, если хотят получать больший доход от владения лесами, добавил он.

Ранее в сентябре президент Владимир Путин поручил правительству ежегодно выделять регионам дополнительно не менее 8 миллиардов рублей на охрану лесов от пожаров. До этого глава Рослесхоза Иван Советников заявил, что большое количество лесных пожаров в России случается по вине тех, кто ходит в лес за грибами и ягодами. По его мнению, региональным властям необходимо объяснять населению, что открытый огонь — это враг леса.