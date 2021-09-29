Развеян миф о неисчерпаемости российских лесов

Мнение о неисчерпаемости российских лесов глубоко ошибочно, заявил «Российской газете» руководитель кластера лесной политики Центра по проблемам экологии РАН Юрий Гагарин. По его словам, 46 процентов лесов в стране расположены в неблагоприятном климате.
Эксперт развеял миф о бесконечных лесных ресурсах России. По его данным, общая площадь лесов в стране — около 770 миллионов гектаров, но 46 процентов из них — в плохом климате, 70 процентов расположены в зоне мерзлотных почв. Из того, что можно разрабатывать (около 340 миллионов гектаров), две трети — это малопродуктивный древостой, отметил Гагарин.
«Несмотря на огромную площадь лесов России, лесозаготовки ведутся на площади 209,6 миллиона гектаров. Это всего 27 процентов нашего лесного фонда. Причем расширить эту территорию практически невозможно», — подчеркнул ученый.
На протяжении многих лет в России происходило так называемое «пионерное» освоение лесов, рассказал Гагарин: на них смотрели, как на дар природы, почти никто не задумывался о том, что нужно выращивать новые деревья. «А в последние десятилетия наше государство вообще вышло из леса, передав его в аренду частному бизнесу», — указал эксперт. Власти должны вернуть контроль над лесным хозяйством, если хотят получать больший доход от владения лесами, добавил он.
Ранее в сентябре президент Владимир Путин поручил правительству ежегодно выделять регионам дополнительно не менее 8 миллиардов рублей на охрану лесов от пожаров. До этого глава Рослесхоза Иван Советников заявил, что большое количество лесных пожаров в России случается по вине тех, кто ходит в лес за грибами и ягодами. По его мнению, региональным властям необходимо объяснять населению, что открытый огонь — это враг леса.