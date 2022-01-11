Малахова призвали покинуть шоу «Прямой эфир»

Жена российского поэта-песенника Ильи Резника Ирина Резник призвала ведущего программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» Андрея Малахова покинуть шоу. В беседе с изданием News.ru она заявила, что высказывания телеведущего в выпусках передачи доводили до больницы многих знаменитостей.

«Я понимаю, что работа на телевидении — это деньги. И что вы завязаны-повязаны этими контрактами, что, как говорят в оправдание, слова Малахова в эфире не его слова, а чужие (редакторов — прим. "Ленты. ру"). Тем более! Сделай шаг, уйди оттуда, уйди из грязи!» — обратилась супруга поэта к телеведущему. Она также посоветовала Малахову пойти в церковь, чтобы помолиться и задуматься о том, сколько он «несчастий принес великим людям».

«Генерал Елисеев, художник Шилов. Вы зачем их гнобили? Я могу сколько угодно фамилий назвать, вы же их всех почти до больницы доводили. Людям даже уже не 70 лет, моему мужу уже 84 года будет в этом году», — высказалась Резник. По ее мнению, Малахов должен осознать, что «пришло время покаяния и раздумий», а также «опомниться, задуматься и сделать нужный шаг».

Ранее Малахов рассказал о том, что в начале карьеры хотел уйти с телевидения. По его словам, работа на ТВ всегда была его детской мечтой. Однако, когда журналист, будучи еще студентом Московского государственного университета, начал карьеру на телевидении, оказалось, что его представления о труде тележурналистов отличались от реальности.