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Замглавы центра Гамалеи рассказал о вакцинации Путина от COVID-19

Замглавы центра Гамалеи Логунов о прививке Путина от коронавируса: ощущал ответственность
Денис Логунов

Денис Логунов . Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Замглавы центра Гамалеи Денис Логунов рассказал о том, как проводил вакцинацию президента России Владимира Путина от коронавируса интраназальным препаратом. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

В первую очередь врач отметил, что ощущал ответственность в процессе прививки от COVID-19. Логунов подчеркнул, что Путин отнесся к иммунизации крайне серьезно и перед процедурой задал интересующие его вопросы.

«Состоялась беседа, разговор, почему так нужно делать, почему это интересно, то есть не только перед камерами, но и так, вживую разговор был», — пояснил замглавы центра Гамалеи. В ответ на вопрос о том, тяжелый ли глава государства пациент, он назвал его пациентом внимательным.

Логунов также отметил, что проведение вакцинации президента, в том числе возможность пообщаться с ним, было для него интересным опытом.

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23 декабря

22 декабря прошлого года стало известно о том, что у Путина наблюдается высокий уровень антител к коронавирусу. В конце ноября глава государства принял участие в эксперименте с назальной вакциной: по его словам, врач набрал препарат в шприц и ввел его в обе ноздри.

Также президент прошел повторную вакцинацию, привившись «Спутником Лайт» — после сделанной повторной прививки он чувствовал себя хорошо. Полную вакцинацию от коронавируса российским препаратом «Спутник V» президент прошел в июне 2021 года.

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Варвара Кошечкина
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