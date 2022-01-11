Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Легендарный инвестор назвал неожиданную опасность наличных денег

Легендарный инвестор Рэй Далио призвал к диверсификации активов для защиты от инфляции
Рэй Далио

Рэй Далио. Фото: Thomas Peter / Reuters

Легендарный инвестор, основатель и руководитель инвесткомпании Bridgewater, управляющей крупнейшим в мире хедж-фондом, Рэй Далио, назвал неожиданную опасность наличных денег. Его слова приводит Reuters.

По словам инвестора, из-за растущей инфляции в мире наличные деньги сейчас нельзя считать безопасным способом вложения капитала. Далио подчеркнул, что выходом для инвестора в сложившейся ситуации может стать диверсификация активов и вложение средств в валюты и активы разных стран.

Материалы по теме:
Потеряли берега. Как Волочкова и тысячи россиян пытались заработать на акциях американских компаний, но потеряли миллионы
Потеряли берега.Как Волочкова и тысячи россиян пытались заработать на акциях американских компаний, но потеряли миллионы
8 декабря
Новый порядок. Войны, власть женщин и путь к вечной жизни — самый невероятный экономический прогноз на 2022 год
Новый порядок.Войны, власть женщин и путь к вечной жизни — самый невероятный экономический прогноз на 2022 год
2 декабря

Как считает финансист, инвесторам стоит обратить внимание на то, что такой актив практически не приносит прибыли и не является волатильным, но обесценивается из-за инфляции. «Необходимо изменить мышление, в котором все смотрят на прибыль в реальном выражении», — считает Далио.

Ранее Далио предупредил мир о будущей финансовой катастрофе. Он посчитал, что одной из наиболее вероятных причин скорого глобального кризиса станет война США с Китаем из-за накопившихся противоречий двух стран. Но даже если ее не случится, «катастрофы все равно неизбежны, как показывает практика последних 500 лет».

Также Далио дал советы о том, как минимизировать потери на случай наступления глобального финансового катаклизма. По его словам, необходимо грамотно оценивать свои активы, диверсифицировать их, вкладывая и в ликвидные, и в доходные инструменты. Среди активов, к которым следует присмотреться инвесторам, глава Bridgewater назвал криптовалюты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В Роспотребнадзоре рассказали о признаках ухудшения эпидситуации в России
Звезда 90-х втайне от бывшей жены продал их общий дом
Вяльбе назвала Олимпиаду войной
Доктор Мясников назвал неожиданный побочный эффект антибиотиков
Опубликованы кадры пожара в подмосковном доме престарелых
В московском храме вооруженный прихожанин в платье напал на свечницу
Франция выступила за диалог с Россией
Названы самые живописные пляжи мира для фотографий в Instagram
Кадыров объяснил разделение земель с Ингушетией фразой «не считаю вас за людей»
Раскрыта стоимость наряда Кейт Миддлтон на фото в честь ее 40-летия
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter