Легендарный инвестор назвал неожиданную опасность наличных денег

Легендарный инвестор, основатель и руководитель инвесткомпании Bridgewater, управляющей крупнейшим в мире хедж-фондом, Рэй Далио, назвал неожиданную опасность наличных денег. Его слова приводит Reuters.

По словам инвестора, из-за растущей инфляции в мире наличные деньги сейчас нельзя считать безопасным способом вложения капитала. Далио подчеркнул, что выходом для инвестора в сложившейся ситуации может стать диверсификация активов и вложение средств в валюты и активы разных стран.

Как считает финансист, инвесторам стоит обратить внимание на то, что такой актив практически не приносит прибыли и не является волатильным, но обесценивается из-за инфляции. «Необходимо изменить мышление, в котором все смотрят на прибыль в реальном выражении», — считает Далио.

Ранее Далио предупредил мир о будущей финансовой катастрофе. Он посчитал, что одной из наиболее вероятных причин скорого глобального кризиса станет война США с Китаем из-за накопившихся противоречий двух стран. Но даже если ее не случится, «катастрофы все равно неизбежны, как показывает практика последних 500 лет».

Также Далио дал советы о том, как минимизировать потери на случай наступления глобального финансового катаклизма. По его словам, необходимо грамотно оценивать свои активы, диверсифицировать их, вкладывая и в ликвидные, и в доходные инструменты. Среди активов, к которым следует присмотреться инвесторам, глава Bridgewater назвал криптовалюты.