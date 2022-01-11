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Дети из российского города попросили Путина отремонтировать дом

Дети из Тюмени записали обращение к Владимиру Путину с просьбой отремонтировать дом

Кадр: страница «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

Дети, живущие в одном из многоквартирных домов города Тюмени, обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой отремонтировать аварийное здание. Видеообращение опубликовано в сообществе «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

Дом находится на улице Карла Маркса. Видео начинается с кадра, где несколько детей стоят перед домом с ватманом, на котором написано «Путин помоги». В обращении они рассказали, что из стен здания вываливаются кирпичи и окна, а на перекрытиях образовалась плесень. Внутри нет батарей, а в щелях в стенах образуется сквозняк. «Интересно, если первый этаж провалится под землю, то у нас будет четырехэтажка?» — говорится в видео. По словам жильцов, дом построили 70 лет назад.

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По данным издания «Подъем», дом планировали отремонтировать в 2017 году, однако работы не провели. В местной администрации отметили, что фасад здания пострадал от вандалов, которые открыли на чердаке кран, из-за чего горячая вода попала на кирпичную кладку и частично разрушила ее. В ближайшее время власти пообещали проверить состояние дома и предположили, что объект официально признают аварийным и подлежащим сносу.

В декабре 2020 года с просьбой к Путину обратился ростовчанин Дима Антошин — он написал главе государства письмо, в котором попросил помочь его семье с жильем. Предыдущее сгорело три года назад, а никакой реакции от чиновников не последовало. После обращения мальчика прокуратура решила проверить состояние дома.

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Нина Ташевская
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