На Украине рассказали о договоренностях России и США

Депутат Верховной Рады от парти «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Нестор Шуфрич рассказал о двух договоренностях России и США. Он высказал мнение в эфире телеканала «Наш».

По его словам, Москва и Вашингтон договорились о том, что Украина никогда не станет членом НАТО.

«Имел возможность общаться с прямым руководством двух европейских стран и с людьми, близкими к власти еще одной страны, которая входит в G7. Все однозначно сказали, все три — страны НАТО: американцы с русскими обо всем договорились. И в принципе, мы это понимаем. Первое: Украина никогда не будет членом НАТО, никогда от слова совсем», — сказал депутат.

Второй пункт договоренности между странами, по словам Шуфрича, заключается в гарантии нераспространения ракет, «тем более с ядерными боеголовками, на территории прибалтийских республик».

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам переговоров с делегацией США по гарантиям безопасности заявил, что Россия хочет исключить возможность вступления Грузии и Украины в Североатлантический альянс. «России нужны железобетонные гарантии, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО», — подчеркнул он.