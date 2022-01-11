Российского миллиардера приняли за террориста в Казахстане

Российский миллиардер, совладелец компании «Технониколь» Игорь Рыбаков застрял в Казахстане, куда прилетел на новогодние каникулы 3 января. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на пресс-службу предпринимателя.

Сейчас бизнесмен находится в стране практически без интернета и связи. При этом ему удалось связаться с коллегами в России, чтобы рассказать о попытке своего задержания. «Вчера на блокпосте чуть не вляпался. Меня приняли за террориста. Неужели я так выгляжу? Есть видео, как я иду под дулами автоматов. Но пока скинуть его не могу — нет интернета», — рассказал Рыбаков.

Он пояснил, что приехал в страну для отдыха и участия в деловых мероприятиях и планировал вернуться 10 января, но из-за закрытия аэропортов остался в Алма-Ате. Теперь он планирует покинуть город и вылететь в Россию из «безопасного места».

«Все, что я вижу изнутри, — это немного другое, нежели показывается в СМИ, то, что видят из России. Ситуация показывается очень однобоко, а я изнутри вижу много чего еще. Я собираю материалы и, когда выберусь, сделаю большое видео», — пообещал миллиардер.

Ранее стало известно, что Генеральная прокуратура Киргизии планирует возбудить уголовное дело против казахских силовиков, которые приняли за террориста и избили приехавшего на гастроли в Алма-Ату джазового музыканта Викрама Рузахунова. Музыкант уже вернулся на родину, заявив, что оговорить себя и выдать за участника беспорядков ему посоветовали сокамерники в СИЗО.