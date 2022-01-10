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Задержанный в Казахстане музыкант объяснил признание вины

Музыкант Викрам Рузахунов оговорил себя в Казахстане с целью выйти на свободу

Киргизский музыкант Викрам Рузахунов, задержанный ранее в Казахстане, объяснил, что оговорил себя в надежде выйти на свободу. Об этом сообщает Baza.

«Был такой путь. Я услышал от сокамерников, что, если сделать такое заявление, якобы ты прилетел в Алма-Ату с целью митинга, то тебя депортируют в Бишкек. Это был такой путь, поэтому я решил оговорить себя», — заявил музыкант.

Музыкант рассказал, что он приехал в Казахстан по приглашению друга. 7 января из-за массовых беспорядков он решил покинуть Алма-Ату, однако его такси задержали на блокпосте военных. В момент задержания Рузахунов и получил увечья. При этом он отрицает, что казахстанские силовики пытали его.

Когда о задержании Рузахунова стало известно в Киргизии, МИД республики немедленно занялся его освобождением. В поддержку музыканта выступили общественные деятели, вступился лично глава комитета безопасности республики Камчыбек Ташиев. В результате гражданина Киргизии отпустили без предъявления обвинений.

Дмитрий Настасьев
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