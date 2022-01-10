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Киргизия вновь вступилась за задержанных соотечественников в Казахстане

МИД Киргизии направил дипломатическую ноту Казахстану за очередные задержания сограждан

Фото: МИД Кыргызской Республики

Киргизия снова вступилась за задержанных соотечественников в Казахстане. Киргизские дипломаты отправили в Казахстан требование как можно скорее освободить находящихся под стражей киргизов, сообщает МИД республики.

«Относительно задержания гражданина КР (Киргизской Республики — прим. «Ленты.ру») Юбурова Закира и других граждан КР в настоящее время проводятся соответствующие мероприятия в рамках консульско-правового содействия, в частности казахстанской стороне направлена нота министерства по факту задержания данных граждан и скорейшего освобождения после проведения проверочных мероприятий», — заявили в ведомстве.

Еще несколько граждан Киргизии были отпущены на свободу 10 января в связи с активной дипломатической помощью из Бишкека. Президент республики Садыр Жапаров объявил, что намерен твердо бороться и защищать всех сограждан, которые несправедливо привлекаются к ответственности в Казахстане.

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Особенное внимание дипломаты Киргизии уделили случаю с киргизом Викрамом Рузахуновым. Будучи руководителем джазового оркестра, он приехал в Алма-Ату на гастроли, однако вскоре оказался в СИЗО. Силовики показали видео, на котором избитый Рузахунов признается в участии в беспорядках. Киргизия потребовала разбирательства, и вскоре музыканта освободили без предъявления обвинений.

В покушении на национальную безопасность в странах СНГ обвиняли и россиян. В частности, гражданина России Егора Дудникова приговорили к 11 годам лишения свободы в Белоруссии. Молодой человек попал в колонию за сообщения экстремистского характера в Telegram.

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Дмитрий Настасьев
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