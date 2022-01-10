В Киргизии возбудят дело за пытки казахскими силовиками музыканта

Генеральная прокуратура Киргизии возбудит уголовное дело против казахских силовиков, которые объявили террористом приехавшего на гастроли в Алма-Ату джазового музыканта Викрама Рузахунова и, по данным ведомства, пытали его ради признательных показаний. Сообщение об этом появилось на сайте министерства юстиции страны.

Ведомство потребовало от властей Казахстана оказать прокуратуре содействие в установлении причастных к насилию над мужчиной. Минюст направил руководству республики официальный запрос на расследование инцидента.

«Основанием для обращения стали факты распространения видео (...), где отчетливо видны следы физического истязания, пыток и зафиксированные на записи очевидные факты самооговора по вопросу якобы имевшего место участия в массовых беспорядках», — говорится в сообщении ведомства.

Министерство полагает, что случай с Рузахуновым может быть не единственным и другие граждане также окажутся в застенках спецслужб по схожим обвинениям. Оно заверило, что будет добиваться доступа ко всем задержанным киргизам и требовать расследования каждого случая насилия над ними.

«Запрет на применение пыток является абсолютным международным обязательством каждого государства. Отказ в доступе специалистов и адвокатов к предполагаемой жертве (...) будет рассматриваться как попытка скрыть доказательства и следы физических истязаний», — подчеркнули чиновники.

8 января казахстанские СМИ распространили запись, на которой один из задержанных после массовых беспорядков признается в нападениях на силовиков и мародерстве. Он называет себя безработным гражданином Киргизии и утверждает, что согласился участвовать в протестах за 200 долларов. На теле мужчины были отчетливо видны следы насилия. Вскоре в нем опознали руководителя джазового оркестра из Бишкека Рузахунова.

МВД Киргизии заявило, что музыкант приехал в Алма-Ату на гастроли, и потребовало его немедленного освобождения. Возле посольства Казахстана в Бишкеке прошел митинг в поддержку джазмена, коллеги Рузахунова назвали его задержание абсурдом. 10 января мужчина был освобожден из под стражи.