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В США санкции против «Северного потока-2» назвали «авантюрой меркантилизма»

Сенатор Пол: санкции США против «Северного потока-2» обусловлены меркантилизмом

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Американский сенатор Рэнд Пол заявил, что США могут пожертвовать международным сотрудничеством ради введения новых санкций против газопровода «Северный поток-2». Об этом он написал в статье для журнала American Conservative

Пол усомнился в эффективности предложенного республиканцем Тедом Крузом законопроекта об ограничительных мерах в отношении трубопровода. По его словам, введение новых санкций против России из-за «Северного потока-2» является «опасной авантюрой меркантилизма в ущерб международному сотрудничеству».

Сенатор отметил, что возможные санкции имеют экономические мотивы, а не политические. Он также подчеркнул, что они обусловлены «скорее меркантилизмом и протекционизмом, нежели соображениями национальной безопасности».

Ранее газета Politico сообщала, что, вероятнее всего, законопроект о санкциях против «Северного потока-2», предложенный Крузом, не будет утвержден. Главной причиной было названо нежелание мешать президенту США Джо Байдену взаимодействовать с Россией. При этом в Республиканской партии заявили, что голосование за поправки будет принято «подавляющим большинством».

Марина Совина
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