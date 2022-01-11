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Стали известны подробности убийства более полусотни лошадей в российском селе

SHOT: хозяин табуна, в котором застрелили 53 лошади, поссорился с местным жителем

Фото: Telegram-канал SHOT

Владелец табуна в селе Алексеевка Алтайского края, где застрелили 53 лошади, поссорился с местным жителем. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

О конфликте с жителем поселка хозяин табуна рассказал правоохранительным органам. На данный момент к расследованию подключилась прокуратура.

Отмечается, что всего в табуне было 68 лошадей. У убитых животных огнестрельные ранения в области лопатки. По предварительным данным, выстрелы производили из мелкокалиберной винтовки.

Ранее стало известно о массовом убийстве лошадей в селе Алексеевка. Владелец животных рассказал в полиции, что обнаружил их мертвыми 9 января. Заведено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК России («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»).

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Никита Абрамов
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