Стали известны подробности убийства более полусотни лошадей в российском селе

Владелец табуна в селе Алексеевка Алтайского края, где застрелили 53 лошади, поссорился с местным жителем. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

О конфликте с жителем поселка хозяин табуна рассказал правоохранительным органам. На данный момент к расследованию подключилась прокуратура.

Отмечается, что всего в табуне было 68 лошадей. У убитых животных огнестрельные ранения в области лопатки. По предварительным данным, выстрелы производили из мелкокалиберной винтовки.

Ранее стало известно о массовом убийстве лошадей в селе Алексеевка. Владелец животных рассказал в полиции, что обнаружил их мертвыми 9 января. Заведено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК России («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»).