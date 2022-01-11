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Пострадавшая при пожаре в красноярской больнице пациентка скончалась

Пострадавшая при пожаре в красноярской больнице №20 пациентка скончалась

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Пациентка, которая в конце декабря пострадала при пожаре в палате одного из корпусов КГБУЗ «Красноярской межрайонной клинической больницы №20», скончалась. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава, пишет РИА Новости.

В ведомстве добавили, что ранее женщина была госпитализирована в ожоговое отделение краевой больницы.

29 декабря стало известно, что в палате одного из корпусов медицинского учреждения произошло возгорание личных вещей пациента, спасателям удалось локализовать и ликвидировать его.

В результате пожара пять человек получили ожоги и отравление продуктами горения. Отмечалось, что их состояние оценивается как средней степени тяжести.

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Юлия Ямпольская
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