Пострадавшая при пожаре в красноярской больнице пациентка скончалась

Пациентка, которая в конце декабря пострадала при пожаре в палате одного из корпусов КГБУЗ «Красноярской межрайонной клинической больницы №20», скончалась. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава, пишет РИА Новости.

В ведомстве добавили, что ранее женщина была госпитализирована в ожоговое отделение краевой больницы.

29 декабря стало известно, что в палате одного из корпусов медицинского учреждения произошло возгорание личных вещей пациента, спасателям удалось локализовать и ликвидировать его.

В результате пожара пять человек получили ожоги и отравление продуктами горения. Отмечалось, что их состояние оценивается как средней степени тяжести.