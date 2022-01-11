Редчайшего тигра застрелили после убийства человека

В Малайзии редчайший малайский тигр убил жителя одной из деревень и был застрелен прибывшими на место происшествия рейнджерами. Об этом сообщает The New Arab.

Нападение произошло в султанате Келантан недалеко от города Гуа Музанг в пятницу, 7 января. Как сообщили в местном Департаменте охраны дикой природы, жертвой хищника стал 59-летний Анек Алонг.

120-килограммовый тигр растерзал его на глазах у нескольких человек, а после бросился на них. Мужчинам удалось отогнать и ранить агрессивное животное при помощи копий, однако помочь Алонгу было уже невозможно. Прибывшим на место рейнджерам пришлось застрелить раненого хищника, так как он попытался напасть и на них. Начальник департамента заявил, что его сотрудники огорчены тем, что пришлось пойти на убийство столь редкого животного.

Малайские тигры — исчезающий подвид. По оценке Всемирного фонда дикой природы, в мире осталось не более 200 особей. Считаются национальным символом Малайзии.

Ранее работникам зоопарка из американского штата Флорида также пришлось застрелить малайского тигра. Хищник набросился на уборщика зоопарка, который попытался погладить его.