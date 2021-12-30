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В зоопарке убили редчайшего тигра из-за нападения на погладившего его уборщика

Во Флориде в зоопарке убит тигр, набросившийся на просунувшего руку в вольер человека

Фото: Naples Zoo / Reuters

В американском городе Нейплс, штат Флорида, убит редчайший малайский тигр, живший в зоопарке. Об этом сообщает «Би-би-си».

Хищник набросился на сотрудника компании-подрядчика, занимавшейся уборкой туалетов и сувенирной лавки на территории зоопарка. Хотя ему запрещалось приближаться к животным, он просунул руку в вольер с тигром и, предположительно, попытался покормить или погладить его.

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29 января

Восьмилетний малайский тигр Эко, живший в зоопарке с начала 2020 года, вцепился зубами в руку уборщика. Помощник шерифа, оказавшийся на месте нападения, попытался отогнать хищника от человека, однако не сумел этого сделать и был вынужден стрелять.

Раненое животное ушло вглубь вольера и вскоре погибло. Уборщик получил серьезную травму и был доставлен в больницу на вертолете.

Малайские тигры — исчезающий подвид. По оценке Всемирного фонда дикой природы, в мире осталось не более 200 особей. Считаются национальным символом Малайзии.

Ранее сообщалось, что жительница Малайзии избила тигра половником. Хищник бросился на ее мужа, когда тот охотился на белок в джунглях недалеко от дома.

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Олег Парамонов
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