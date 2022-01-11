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В США из-за ракеты КНДР на семь минут остановили взлеты гражданской авиации

Авиарегулятор США приостановил взлет и посадку самолетов из-за испытаний ракеты КНДР

Фото: Ahn Young-joon / AP

Федеральное управление гражданской авиации США распорядилось приостановить взлеты и посадки всех самолетов на семь минут на западном побережье страны из-за испытаний баллистической ракеты КНДР. Об этом сообщил телеканал NBC.

Об остановке авиасообщения на западном побережье США телеканалу сообщили представители международных аэропортов городов Сан-Диего и Сан-Бернардино. Американский авиарегулятор не дал официальных комментариев о прямой связи такого решения с испытаниями северокорейской баллистической ракеты.

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Ранее стало известно, что с территории КНДР был осуществлен пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Предположительно, была выпущена баллистическая ракета. Она упала вне исключительной экономической зоны Японии. В связи с этим инцидентом пять стран запросили Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) провести закрытые консультации.

Это уже второе испытание вооружений КНДР в этом году. Предыдущий запуск состоялся 5 января. По информации береговой охраны Японии, КНДР запустила малую баллистическую ракету, дальность ее полета составила около 500 километров.

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Дмитрий Сотак
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