В США из-за ракеты КНДР на семь минут остановили взлеты гражданской авиации

Федеральное управление гражданской авиации США распорядилось приостановить взлеты и посадки всех самолетов на семь минут на западном побережье страны из-за испытаний баллистической ракеты КНДР. Об этом сообщил телеканал NBC.

Об остановке авиасообщения на западном побережье США телеканалу сообщили представители международных аэропортов городов Сан-Диего и Сан-Бернардино. Американский авиарегулятор не дал официальных комментариев о прямой связи такого решения с испытаниями северокорейской баллистической ракеты.

Ранее стало известно, что с территории КНДР был осуществлен пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Предположительно, была выпущена баллистическая ракета. Она упала вне исключительной экономической зоны Японии. В связи с этим инцидентом пять стран запросили Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) провести закрытые консультации.

Это уже второе испытание вооружений КНДР в этом году. Предыдущий запуск состоялся 5 января. По информации береговой охраны Японии, КНДР запустила малую баллистическую ракету, дальность ее полета составила около 500 километров.