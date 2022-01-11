Объяснена причина невозвращения Узбекистана в ОДКБ

Директор узбекистанского центра исследовательских инициатив Mano Бахтиер Эргашев объяснил причину, по которой Узбекистан не вернется в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он рассказал РИА Новости, что Узбекистан имеет опыт по отражению нападений локальных террористических групп, а также намерен обращаться за помощью напрямую к России.

По мнению эксперта, события в Казахстане не станут «детонатором того процесса», что Узбекистан восстановит свое членство в ОДКБ.

«Есть консенсус по основному вопросу — это то, что Узбекистан не будет участвовать в военно-политических блоках и организациях, а ОДКБ относится именно к этой организации», — сказал Эргашев.

Он добавил, что в Узбекистане «трезво и спокойно оценивают ситуацию», а также знают о существовании «спящих» террористических и экстремистских ячеек. «Но если это будет большое сильное и скоординированное движение извне нескольких тысяч, то тогда может понадобиться помощь. И Узбекистан будет обращаться не к ОДКБ, а к стране, с которой у нее в 2005 году заключен договор о союзнических отношениях. Это Россия», — пояснил директор Mano.

Ранее представитель Госдепартамента Нед Прайс призвал ОДКБ вывести силы, переброшенные в Казахстан для урегулирования ситуации, когда об этом попросят местные власти.

10 января президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя ситуацию в Казахстане, предрек Узбекистану аналогичные проблемы. «Уроки, о которых много говорили, должны извлечь, простите за это, прежде всего Узбекистан», — сказал Лукашенко.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за стремительного роста цен на газ для автомобилей с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева. Начавшийся мирно протест перерос в захват правительственных зданий и мародерство, в ходе столкновений граждан и полиции погибли десятки и пострадали сотни людей. На помощь казахстанским силам отправились войска ОДКБ, в том числе части армии России.