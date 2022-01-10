Лукашенко предрек проблемы еще одной постсоветской стране

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на сессии Совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), посвященной событиям в Казахстане, предрек аналогичные проблемы еще одной постсоветской стране. Трансляция доступна на YouTube-канале «Россия 24».

Лукашенко заявил, что на границе Казахстана скопилось немало международных террористов и «желающих взорвать ситуацию вокруг центральноазиатских постсоветских республик». Он призвал Казахстан и Киргизию решить накопившиеся проблемы.

«Уроки, о которых много говорили, должны извлечь, простите за это, прежде всего Узбекистан. Если эти уроки не будут извлечены, по нашей информации, их взгляды брошены в том числе и на Узбекистан», — сказал Лукашенко, не уточнив, о чьих взглядах идет речь.

Ранее президент Белоруссии заявил, что за протестами и беспорядками в Казахстане стоят внешние силы, однако не стоит пенять только на эту причину.

Массовые протесты в Казахстане начались 2 января из-за резкого повышения цен на газ для автомобилей с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Затем митингующие выдвинули политические требования: отставка правительства, проведение новых выборов, уход из политики бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

Протесты переросли в массовые беспорядки. Власти Казахстана назвали протестующих террористами и обратились за помощью к ОДКБ.