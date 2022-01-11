Диетолог рассказала о вреде разгрузочных дней после праздников

После новогодних праздников не рекомендуется проводить разгрузочные дни и начинать голодание. О вреде таких действий в разговоре с «Лентой.ру» рассказала врач-диетолог Наталья Круглова.

«Не нужно формировать связь "когда мы переедаем за это приходит условная расплата" — это будет формировать ограничительный тип пищевого поведения, когда мы сидим на ограниченной в плане калорийности диете, но можем переесть, и будет период переедания и голода», — объяснила специалистка.

Круглова добавила, что пока нет научных данных, которые подтвердили бы, что разгрузочный день — необходимая мера, которая поможет организму восстановиться.

По ее словам, человеку надо просто перейти к обычному питанию в зависимости от чувства голода, добавив в рацион овощей и зелени, которые содержат пищевые волокна, помогающие пищеварению.

Ранее врач-гастроэнтеролог Шота Каландия рассказал, что избежать переедания на новогодние праздники можно, если медленно пережевывать еду, при этом не отвлекаясь на гаджеты. Он объяснил, что основной причиной переедания является быстрый прием пищи, так как мозгу надо около 20 минут, чтобы получить от желудка сигнал о том, что человек наелся.