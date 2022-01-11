В Казахстане задержан подозреваемый в убийстве военного во время беспорядков

В Казахстане задержан житель города Кызылорда, подозреваемый в убийстве военнослужащего во время массовых беспорядков 5 января. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан».

«От полученных тяжких телесных повреждений скончался на месте происшествия солдат воинской части №5547», — заявили в областном департаменте полиции.

Подозреваемому 31 год. Он находится в изоляторе временного содержания.

Ранее сообщалось, что в Казахстане возбудили 388 уголовных дел «по фактам убийств, применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства и нападения на здания госорганов».

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал беспорядки террористической войной.