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Токаев заявил о развязанной против Казахстана террористической войне

Президент Касым-Жомарт Токаев: против Казахстана была развязана террористическая война
Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что против страны была развязана террористическая война. Об этом сообщает РИА Новости.

«Враг показал крайнюю жестокость и готовность пойти на любые шаги. Он сеял страх среди населения, чтобы подавить даже саму мысль о сопротивлении», — сказал глава государства. Он отметил, что «план атаки на Казахстан включал в себя целый ряд различных аспектов: военный, политический, идеологический, дезинформационный и прочие».

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Ранее Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении нового премьер-министра страны, им стал временно исполняющий обязанности главы кабинета министров Алихан Смаилов.

Согласно заявлению властей Казахстана, ситуация в стране в целом стабилизируется, острых деструктивных проявлений не фиксируется. За нарушение режима чрезвычайного положения к административной ответственности привлечено 2161 лицо. Всего по фактам убийств, применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападения на здания госорганов возбуждено 388 уголовных дел.

2 января в Казахстане начались протесты из-за роста цен на газ для автомобилей с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре протестующие начали требовать отставки правительства, проведения новых выборов, рассмотрения вопроса о люстрации людей из «клана» экс-президента Нурсултана Назарбаева. Мирный протест перерос в захват правительственных зданий и мародерство, в ходе беспорядков погибли десятки и пострадали сотни людей.

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Марина Совина
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