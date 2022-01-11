Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Украинцы раскритиковали Зеленского за новое фото

Пользователи раскритиковали фотографию президента Украины Владимира Зеленского в Instagram
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: @zelenskiy_official / Instagram

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram новое фото первого рабочего дня в 2022 году, однако подвергся критике пользователей.

На снимке украинский лидер сидит с задумчивым видом за столом для совещаний. «Понедельник. Утро. Банковая. Начинаем новую рабочую неделю в новом 2022 году», — подписал публикацию президент.

Материалы по теме:
«Украина вечно стреляет себе в ногу» Чем обернется для украинцев очередное обострение конфликта между Москвой и Киевом?
«Украина вечно стреляет себе в ногу»Чем обернется для украинцев очередное обострение конфликта между Москвой и Киевом?
3 декабря
«Мы все время находим врагов» Глеб Павловский — о том, какие уроки должна вынести Россия и ее соседи из распада СССР
«Мы все время находим врагов»Глеб Павловский — о том, какие уроки должна вынести Россия и ее соседи из распада СССР
30 декабря

Однако многие украинцы в комментариях стали высказывать недовольство экономической и политической ситуацией в стране. «Тарифы понижай, как обещал!», — написал пользователь koshey00704, добавив: «Хорош отлынивать от своих обещаний, обещал — выполняй». «Вы перегибаете с налогообложением», — обратился к главе государства olezhon_olegovich. «Придумываете, на что бы еще ввести налоги? Как бы еще удушить народ??? Кто же на вас, чинуш работать будет и кормить вас?», — написала valentivanovaa. «Картина под названием "думающий ни о чем"», — прокомментировал фото arkadiivladimirovich6.

Ранее украинцев разозлило новогоднее обращение их президента. Так, журналистка Ольга Палий на своей странице написала, что обращение президента ее «выбесило», поскольку, как она считает, «ему лично нечем похвалиться и у него нет планов, которыми он может поделиться». «Поэтому спрятался за спины простых людей и попытался скрыть пустоту болтовней», — написала она.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россия и США оценили переговоры по гарантиям безопасности
Российские миротворцы развернули беспилотники в аэропорту Алма-Аты
Россияне дали советы по борьбе с вандалами в подъездах
КНДР пустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря
Виктор Шендерович объявил об отъезде из России
Украинцы раскритиковали Зеленского за новое фото
Арабская страна приготовилась к отказу от нефти
Проходной балл ЕГЭ для поступления на бюджет снизился впервые за десять лет
Ученые назвали простуду средством защиты от коронавируса
Девушка заказала вечерний наряд в интернете и сконфузилась во время примерки
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter