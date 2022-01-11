Украинцы раскритиковали Зеленского за новое фото

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram новое фото первого рабочего дня в 2022 году, однако подвергся критике пользователей.

На снимке украинский лидер сидит с задумчивым видом за столом для совещаний. «Понедельник. Утро. Банковая. Начинаем новую рабочую неделю в новом 2022 году», — подписал публикацию президент.

Однако многие украинцы в комментариях стали высказывать недовольство экономической и политической ситуацией в стране. «Тарифы понижай, как обещал!», — написал пользователь koshey00704, добавив: «Хорош отлынивать от своих обещаний, обещал — выполняй». «Вы перегибаете с налогообложением», — обратился к главе государства olezhon_olegovich. «Придумываете, на что бы еще ввести налоги? Как бы еще удушить народ??? Кто же на вас, чинуш работать будет и кормить вас?», — написала valentivanovaa. «Картина под названием "думающий ни о чем"», — прокомментировал фото arkadiivladimirovich6.

Ранее украинцев разозлило новогоднее обращение их президента. Так, журналистка Ольга Палий на своей странице написала, что обращение президента ее «выбесило», поскольку, как она считает, «ему лично нечем похвалиться и у него нет планов, которыми он может поделиться». «Поэтому спрятался за спины простых людей и попытался скрыть пустоту болтовней», — написала она.