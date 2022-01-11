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Бывший футболист сборной России оценил трансфер рекордсмена ФНЛ в «Зенит»

Дмитрий Булыкин о трансфере Ивана Сергеева в «Зенит»: время покажет, усиление ли это

Фото: Роман Владимиров / РИА Новости

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался о переходе рекордсмена Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Ивана Сергеева из «Крыльев Советов» в «Зенит». Оценку трансферу игрок дал в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

«Пока сложно сказать, усиление это для "Зенита" или нет. Покажет время. Сергеев здорово проявил себя в ФНЛ, но ему еще много в чем нужно прибавить, чтобы стать таким же супербомбардиром в РПЛ. Трансфер — шаг вперед в карьере форварда, но в новой команде ему будет очень непросто», — заявил Булыкин.

Игрок также высказался на тему того, стоит ли «Зениту» после прихода Сергеева продавать кого-то из имеющихся в клубе нападающих. «Насколько я понимаю, Азмун уже точно уйдет, им интересуется много европейских команд. В остальном все в порядке, в "Зените" просто появился еще один квалифицированный форвард с российским паспортом», — добавил Булыкин.

О переходе Сергеева стало известно 10 января. Экс-форвард «Крыльев Советов» является рекордсменом ФНЛ по количеству забитых мячей за сезон (40 голов). В нынешнем сезоне РПЛ он отличился шесть раз в 18 матчах.

Алексей Гусев
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