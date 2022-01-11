Звезда 90-х втайне от бывшей жены продал их общий дом

Бывший солист группы «Маршал» и звезда 90-х годов Роман Жуков избавился от общего с бывшей женой Еленой Жуковой роскошного особняка. Как выяснилось в эфире передачи «Пусть говорят», сделка по недвижимости состоялась втайне от экс-супруги.

Пара в 2012 году приобрела дом площадью 250 квадратных метров в районе Новой Риги под Москвой за 13,5 миллиона рублей. После ремонта особняк увеличился до 450 «квадратов» и в мае 2021 года достался новому владельцу примерно за 25 миллионов рублей.

О продаже дома Жукова узнала, когда сама захотела заложить коттедж, чтобы выплатить ипотеку за двухкомнатную квартиру — ее пара приобрела в браке и погасила часть суммы с помощью материнского капитала. Жукову возмутил поступок певца, она подала на артиста в суд и требует раздела имущества, а также признания незаконными его тайных сделок. «Я не могу допустить, чтобы мои дети были лишены имущества! Для меня главное — их защита и будущее!» — заявила бывшая супруга Жукова.

Пара рассталась в 2017 году, с тех пор Жукова одна воспитывает двоих сыновей и четырех дочерей и не получает финансовой помощи от певца — алиментов в 21 тысячу рублей не хватает, чтобы содержать детей. После развода артист принципиально отказался от взносов по кредиту, поэтому теперь они вместе с бывшей супругой должны банку девять миллионов рублей и рискуют лишиться квартиры.