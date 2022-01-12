Столтенберг обвинил Россию в развертывании войск в Грузии, Молдавии и на Украине

Россия разместила свои войска и технику на территории Грузии, Молдавии, Крыма и Украины без согласия местных правительств, военные там не были приглашены, и им никто не рад, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Об этом он сказал на пресс-конференции.

Во время встречи с российской делегацией представители альянса настояли на том, чтобы Москва вывела свои войска с территории перечисленных стран. Кроме того, Столтенберг призвал Россию «уважать территориальную целостность и суверенитет Украины, Грузии и Молдавии».

Столтенберг также оспорил утверждения об агрессивном расширении НАТО на восток. По его словам, бывшие советские республики и члены Организации Варшавского договора (ОВД) в Восточной Европе сами выбрали членство в НАТО.