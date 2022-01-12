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Столтенберг оспорил утверждения об агрессивном расширении НАТО на восток

Генсек НАТО Столтенберг: постсоветские страны сами выбрали стать членами альянса

Фото: Olivier Hoslet / Reuters

Бывшие советские республики и члены Организации Варшавского договора (ОВД) в Восточной Европе сами выбрали членство в НАТО. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, оспаривая утверждения об агрессивном расширении НАТО на восток. Его выступление доступно на YouTube-канале Reuters.

«НАТО является оборонительным союзом. Мы никогда не принуждали и не заставляли какую-либо нацию вступать в наш союз. Так что эти ссылки на то, что расширение НАТО является агрессивным, абсолютно не соответствуют действительности», — заявил Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия — НАТО.

По его словам, расширение НАТО стало краеугольным камнем распространения демократии и свободы в Европе. Он также отметил, что все члены альянса вступили в него через независимые демократические процессы.

В том же выступлении Столтенберг заявил, что Россия разместила свои войска и технику на территории Грузии, Молдавии, Крыма и Украины без согласия местных правительств, военные там не были приглашены, и им никто не рад. Он сказал, что на встрече с делегацией РФ представители альянса настояли на том, чтобы Москва вывела свои войска с территории перечисленных стран.

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Николай Чигасов
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