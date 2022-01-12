Во Франции заявили о возрождении «нормандского формата»

Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан в ходе выступления в комиссии по иностранным делам Национального собрания страны заявил, что «нормандский формат», в состав которого входят Франция, Германия, Россия и Украина, долгое время бездействовал, сообщает ТАСС.

Ле Дриан заявил о возвращении «нормандского формата» в рабочее состояние после длительного перерыва. По его словам, странам-участницам четверки необходимо обсудить такие вопросы, как обмен пленными, гуманитарные перспективы, отвод тяжелого вооружения и статус Донбасса.

После возрождения «нормандского формата» следует вернуться к дискуссиям, подчеркнул глава МИД Франции. Он напомнил, что представители Франции и Германии провели переговоры в Киеве и Москве. По словам дипломата, Париж настаивает на «серьезном и требовательном диалоге» с Москвой.

«Такой диалог должен вестись без какой-либо двусмысленности. Мы предупредили, что новое посягательство на территориальную целостностью Украины имело бы масштабные последствия», — заключил Ле Дриан.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил итоги переговоров России, Германии и Франции по Украине. Они прошли в позитивном ключе, однако не принесли «прорывов или какого-то серьезного продвижения».

6 января в Москве встретились советники глав стран-участниц «нормандского формата». В российскую столицу прибыли внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плётнер и дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн. Они провели переговоры с замруководителя администрации президента России Дмитрием Козаком. По итогам встречи переговорщики согласились с безальтернативностью Минских соглашений и пообещали соблюдать их.