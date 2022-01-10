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В Кремле оценили итоги переговоров России, Германии и Франции по Украине

Песков: речи о прорывах по итогам переговоров РФ, ФРГ и Франции по Украине не идет

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Консультации советников «нормандского формата», прошедшие в начале января между Россией, Францией и Германией, не принесли каких-либо результатов, хотя в целом их можно оценить позитивно. С такой оценкой выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, цитату приводит «Интерфакс».

«Насколько я понимаю, там ни о каких прорывах или о каком-то серьезном продвижении речь не идет. Сам по себе факт разговора, конечно, позитивен, но субстанция, содержание переговоров по-прежнему, конечно, скорее относятся к категории сложных и буксующих вопросов», — отметил Песков.

Советники глав стран-участниц «нормандского формата» встретились 6 января: в Москву прибыли внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плётнер и дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн. Они встретились с замруководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком. По итогам переговоров Козак заявил, что его коллеги согласились с безальтернативностью Минских соглашений и пообещали сохранять приверженность им.

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Виктория Кондратьева
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