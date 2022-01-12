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Литва пошла на обострение конфликта с Белоруссией

Литва решила расторгнуть договор «Беларуськалия» с «Литовскими железными дорогами»

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Власти Литвы решили пойти на обострение конфликта с Белоруссией и сочли, что договор «Беларуськалия» (БКК) с «Литовскими железными дорогами» (ЛЖД) идет вразрез с национальными интересами страны. Принято решение расторгнуть договор с 1 февраля. Об этом заявил министр транспорта балтийской республики Марюс Скуодис, его слова приводит РИА Новости.

«Разрыв договора ЛЖД с "Беларуськалием" — это только одна из множества деталей во всей схеме перевозки удобрений. Гарантии, что удобрения не будут перевозиться после прекращения перевозки в соответствии с данным договором, сейчас нет», — прокомментировал министр.

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4 января

Договор «Литовских железных дорог» с БКК подписан весной 2018 года и должен был действовать до конца 2023 года. Удобрения идут в порт Клайпеды, откуда ведется поставка конечным покупателям. Правительственная комиссия Литвы в конце 2021 года постановила, что договор представляет угрозу для безопасности страны. При этом руководство «Литовских железных дорог» указывало, что расторжение договора о поставках белорусских удобрений может грозить предприятию банкротством.

Возможная остановка транзита белорусского калия через Литву связана с санкциями США, которые заработали в начале декабря. В список предприятий, в отношении которых действуют ограничительные меры, попала и БКК. Американским резидентам дали время до 1 апреля, чтобы завершить сделки с ней, после чего сотрудничество может послужить поводом для санкций уже в отношении самого покупателя или контрагента.

Как рассказывали источники на химическом рынке, в настоящее время в руководстве самого белорусского предприятия «царит паника». Сейчас производитель оказался в безвыходной ситуации — за то время, как стало известно об ограничительных мерах, придумать пути их обхода не смогли.

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Платон Щукин
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