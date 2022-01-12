На Аляске обеспокоились перемещением белых медведей на Чукотку

Белые медведи могут мигрировать с Аляски на Чукотку из-за изменения климата. Такие опасения из-за перемещения хищников высказали авторы газеты The Telegraph.

По данным СМИ, обеспокоенность вызывает глобальное потепление, из-за которого морской лед начал таять, и медведи начали терять территории для проживания и охоты.

«Последние данные в период с 2001 по 2010 год о белых медведях в южной части моря Бофорта показывают сокращение популяции на 40 процентов с 1 500 до 900 особей», — пишет издание.

Оно уточняет, что на чукотском острове Врангеля популяция хищников увеличилась до 747 особей в 2020 году (в 2015 году на острове насчитывалось 589 особей). Общее количество белых медведей в Чукотском море выросло до 3000. Из этих данных авторы публикации делают вывод, что медведи переселяются на российские территории.

Как рассказал информационному агентству «Чукотка» научный сотрудник Лаборатории экологии млекопитающих Института биологических проблем Севера Дальневосточного отделения Российской академии наук Анатолий Кочнев, такое поведение медведей не означает, что они переселяются.

«Да, какие-то звери могут на время приходить покушать в Чукотское море, в котором лучше условия питания. Чем дальше от Берингова пролива и на запад, и на восток, тем меньше биологическая продуктивность. Меньше планктона и бентоса, меньше тюленей и китов — меньше медведей (...) Говорить, что "популяция многократно увеличилась" по этим наблюдениям нельзя, это поверхностный взгляд», — сказал он.

Кочнев добавил, что количество медведей и направления их сезонной миграции зависят от многих факторов. Он указал, что при ухудшении условий обитания хищники меньше размножаются.

В декабре 2020 года на Чукотке произошло нашествие белых медведей на село Рыркайпий — хищники пришли туда в поисках пищи. В октябре 2020 года медведей заметили на соседнем берегу от Рыркайпия, тогда их привлекла выброшенная на берег туша кита. В 2019 году белые медведи уже оккупировали это село в течение нескольких недель. Хищники питались оставшимися с осени тушами моржей у мыса Кожевникова.