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Власти Москвы допустили введение новых ограничений из-за омикрон-штамма

Заммэра Москвы Ефимов: ограничения могут ввести из-за высокой загрузки здравоохранения

Фото: Bai Xueqi / XinHua / Global Look Press

Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов допустил введение новых ограничений в городе из-за омикрон-штамма коронавируса. Его слова в эфире телеканала «Россия 24» передает РИА Новости.

По словам Ефимова, это возможно в случае высокого уровня загрузки системы здравоохранения. Решение по новым ограничениям будет приниматься исходя из числа госпитализаций и уровня заболеваемости, добавил заммэра.

Марина Совина
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