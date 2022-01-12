Власти Москвы допустили введение новых ограничений из-за омикрон-штамма

Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов допустил введение новых ограничений в городе из-за омикрон-штамма коронавируса. Его слова в эфире телеканала «Россия 24» передает РИА Новости.

По словам Ефимова, это возможно в случае высокого уровня загрузки системы здравоохранения. Решение по новым ограничениям будет приниматься исходя из числа госпитализаций и уровня заболеваемости, добавил заммэра.