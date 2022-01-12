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Омикрон нашли у 30 процентов зараженных коронавирусом в Москве

Глава центра Гамалеи Гинцбург: 30% случаев коронавируса в Москве приходится на омикрон

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Количество заражений омикроном в Москве составляет около 30 процентов от всех случаев коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, данные, полученные сотрудниками центра совместно с департаментом здравоохранения Москвы, показывают, что такая доля заражений была в городе уже в понедельник, 10 января.

Ранее член-корреспондент РАН Петр Чумаков заявил о начале в России пятой волны коронавируса. По его мнению, в конце января-начале февраля наша страна столкнется с очень высоким уровнем заболеваемости новым штаммом.

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович в разговоре с «Лентой.ру» заявила, что из-за омикрона в нашей стране может вырасти уровень смертности от коронавируса. По ее словам, такая опасность возможна из-за высоких темпов распространения штамма и низкого уровня вакцинации населения.

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Роман Кирьянов
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