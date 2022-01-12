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В ВШЭ оценили уровень смертности в России во время волны омикрона

Директор института здравоохранения ВШЭ Попович: смертность при омикроне может вырасти

Фото: Кирилл Брага / Reuters

С приходом волны омикрона в России может повыситься смертность от коронавируса, даже если подтвердится более низкая летальность нового штамма. Произойти это может из-за недостаточно высокого уровня вакцинации. Такой оценкой ситуации поделилась с «Лентой.ру» директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ, кандидат биологических наук Лариса Попович.

Я не ожидаю в ближайшее время существенного роста смертности. Так как пока, судя по имеющимся данным, летальность омикрона действительно ниже дельты

Лариса Поповичкандидат биологических наук

Что касается России, то средний уровень вакцинации в нашей стране, которая в настоящее время составляет около 65 процентов, оставляет риск роста смертности, который не будет полностью сглажен более низкой летальностью нового штамма.

«Думаю, что при том уровне вакцинации, который есть у нас, мы не выйдем за свои 2-3 процента смертности. Но при очень высоком уровне заражений число смертей может остаться прежним или даже немного повыситься», — полагает Попович.

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Она отметила, что уровень летальности в разных странах достаточно сильно зависит от числа привитого населения.

«В странах, где меньше 40 процентов вакцинированы, уровень летальности переболевших омикроном составляет 6-7 процентов. Там, где вакцинировано 90 процентов, он при дельте составлял около одного процента», — добавила Попович.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ежесуточное количество заражений в России во время вспышки омикрон-штамма может превысить 100 тысяч человек.

Всемирная организация здравоохранения во вторник, 11 января, дала прогноз, согласно которому половина населения Европы заразится омикроном в ближайшие шесть-восемь недель.

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Роман Кирьянов
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