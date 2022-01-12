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Российский вирусолог оценил опасность дельтакрона

Вирусолог Гущин: рекомбинация генов, породившая дельтакрон, является нормой для вирусов

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Рекомбинация генов разных штаммов коронавируса, которая могла бы стать причиной появления дельтакрона, является нормой для вирусов, которые вообще склонны к быстрым мутациям. Об этом Life.ru заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин.

По его словам, рано давать какую-либо оценку опасности дельтакрона и других подобных комбинаций штаммов, пока ученые не изучили их конкретные свойства. Например, не доказали, что из-за какого-то изменения в геноме дельтакрон может обходить иммунитет.

Гущин добавил, что большое количество мутаций наблюдалось у всех изученных штаммов коронавируса, а взаимопроникновение генов является нормой для РНК-вирусов.

В субботу, 8 января, ученые из Кипрского университета обнаружили новый штамм коронавируса, представляющий из себя гибрид штаммов дельта и омикрон.

Во Всемирной организации здравоохранения усомнились в существовании штамма и отметили, что появление образцов с ним могло стать следствием лабораторной ошибки.

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Роман Кирьянов
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