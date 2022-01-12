Деревням начнут помогать по-новому после слов Путина

В Минсельхозе представили обновленную стратегию развития сельских территорий в России до 2030 года. Она направлена на сокращение оттока населения, развитие инфраструктуры, повышение уровня занятости и доходов в деревнях, пишет «Коммерсантъ».

Подобные идеи по помощи селам высказал президент Владимир Путин во время пресс-конференции в декабре 2021 года. Новая стратегия Минсельхоза будет синхронизирована с нацпроектами и другими стратегическим документами правительства. Инструментом реализации станет госпрограмма развития сельских территорий на 2020-2025 годы с финансированием в 1,2 триллиона рублей.

В ведомстве отметили позитивную динамику после реализации аналогичной программы с 2015 по 2020 год. За этот период удалось существенно снизить миграционный отток из сел — с 176,8 тысячи человек в 2013 году до трех тысяч человек в 2020-м при плановом значении в 95,4 тысячи. Отчасти на показатели повлияла пандемия коронавируса. Однако, по словам чиновников, сохранить и нарастить долю сельского населения пока не получилось. Россияне продолжают покидать деревни — число жителей сократилось с 37,1 миллиона человек в начале 2014 года до 36,2 миллиона человек в 2020-м.

Такие данные выше запланированного показателя и укладываются в цель сохранения к 2030-му 35 миллионов человек сельского населения, но вызывают обеспокоенность у Минсельхоза. Сокращению численности способствует старение населения и снижение рождаемости на фоне слабо развитой инфраструктуры — в среднем жители деревень умирают на 1,5 года раньше, чем горожане. В качестве решения демографических проблем в ведомстве предложили поддержку семей с детьми, развитие дошкольных и общеобразовательных учреждений, а также рост доступности и качества медпомощи.

Кроме того, в Минсельхозе признали критическим разрыв с городами в обеспеченности социальными и торгово-бытовыми объектами. В ведомстве сочли необходимым развивать экономику и инфраструктуру сельских территорий, в том числе отремонтировать автодороги местного значения. Напряженной остается и ситуация с доходами сельских жителей — четверть из них получает зарплаты меньше прожиточного минимума. Согласно новой стратегии, к 2030 году уровень бедности в деревнях должен сократиться до 6,5 процента.

Способствовать этому, по мнению чиновников, должно сокращение низкооплачиваемых рабочих мест, диверсификация источников занятости и повышение эффективности механизма социального контракта — доходы должны расти не только за счет повышения соцвыплат, но прежде всего за счет роста зарплат и занятости.

23 декабря 2021 во время ежегодной пресс-конференции президент Владимир Путин рассказал об инфраструктурных проектах в деревнях в рамках программы социального развития села. Он упомянул реновацию школ и обеспечение населения не только элементарными благами, но и интернета. По мнению президента, такие изменения положительно отразятся на социальном благополучии людей.

