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Малкин повторил достижение Овечкина и Федорова благодаря дублю в матче НХЛ

Евгений Малкин перешагнул порог в 300 матчей в НХЛ, в которых набрал не менее двух очков

Фото: Charles LeClaire-USA TODAY Sports / Reuters

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин оформил дубль и сделал одну голевую передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Анахайм Дакс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на среду, 12 января, и завершилась со счетом 4:1 в пользу «пингвинов». Как уточняет Twitter Stats Centre, Малкину удалось повторить достижение форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина и бывшего нападающего столичной команды Сергея Федорова.

Россияне провели 389 и 315 матчей соответственно, в которых им удалось набрать не менее двух очков. Малкин стал третьим хоккеистом из России, перешагнувшим порог в 300 таких встреч.

Старт нынешнего сезона Малкин пропустил из-за травмы. Игра с «Анахаймом» стала для него первой в этой «регулярке».

Алексей Гусев
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