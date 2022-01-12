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Спорт

Российские фигуристы стали лидерами после короткой программы на ЧЕ

Фигуристы сборной России удерживают лидерство по итогам короткой программы на ЧЕ в Таллине
Андрей Мозалев

Андрей Мозалев. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Фигуристы сборной России удерживают лидерство по итогам короткой программы на чемпионате Европы (ЧЕ), который проходит в Таллине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Представители сборной в мужском одиночном катании Андрей Мозалев, Марк Кондратюк и Евгений Семененко заняли первые три места после прокатов в рамках короткой программы. Мозалев заменил Михаила Коляду, который получил травму перед соревнованиями. Произвольную программу отечественные фигуристы представят 14 января.

В женском одиночном катании сборную России представляют Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова. В соревнованиях спортивных пар выступают Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Чемпионат Европы продлится до 16 января.

Николай Костюков
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