Российские фигуристы стали лидерами после короткой программы на ЧЕ

Фигуристы сборной России удерживают лидерство по итогам короткой программы на чемпионате Европы (ЧЕ), который проходит в Таллине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Представители сборной в мужском одиночном катании Андрей Мозалев, Марк Кондратюк и Евгений Семененко заняли первые три места после прокатов в рамках короткой программы. Мозалев заменил Михаила Коляду, который получил травму перед соревнованиями. Произвольную программу отечественные фигуристы представят 14 января.

В женском одиночном катании сборную России представляют Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова. В соревнованиях спортивных пар выступают Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Чемпионат Европы продлится до 16 января.