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Гинцбург назвал сроки решения вопроса по адаптации «Спутника V» к омикрону

Гинцбург: вопрос о необходимости адаптации «Спутника V» к омикрону решат за две недели

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Вопрос о необходимости адаптации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» к омикрон-штамму будет решен через две недели после того, как появятся заявления известных клиницистов о ситуации с этим вариантом инфекции. Такие сроки назвал глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, его слова передает ТАСС.

Он отметил, что уверенность в отсутствии необходимости адаптации «Спутника V» к омикрону будет тогда, когда клиницисты скажут, что «у них в реанимации количество в реанимационных койках и госпитализированных с омикроном и вакцинированных "Спутником V" и ревакцинированных "Лайт" фактически нет».

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Гинцбург также заявил о финальной стадии создания образца «Спутника V» против омикрон-штамма коронавируса. По его словам, образец препарата почти готов.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила о неизбежности нового роста заболеваемости в стране. Она отметила, что в России выявлено 698 случаев инфицирования омикрон-штаммом коронавируса, большая часть из которых приходится на Московский регион

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Никита Абрамов
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