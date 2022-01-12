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Китай потребовал закрыть «разбросанные по миру» секретные тюрьмы США

Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь: США должны закрыть секретные тюрьмы

Фото: John Moore / Getty Images

Власти США должны немедленно закрыть разбросанные по миру секретные тюрьмы, а также известную пытками заключенных тюрьму для международных террористов в Гуантанамо. Об этом во время пресс-конференции заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Его речь продублирована на сайте ведомства.

«США должны переосмыслить свои действия, немедленно закрыть тюрьму Гуантанамо и разбросанные по всему миру секретные тюрьмы», — заявил дипломат. По его словам, США продолжают произвольные аресты во всех странах мира. Он потребовал от имени Пекина остановить эту практику, а также жестокое обращение с заключенными.

Кроме того, Китай считает, что США «должны принести извинения и компенсацию пострадавшим, привлечь к ответственности тех, кто поручал и совершал пытки». Вэньбинь назвал тюрьму Гуантанамо «черной страницей в истории прав человека» и добавил, что это лишь верхушка айсберга.

Ранее власти Литвы выплатили крупную компенсацию в 130 тысяч евро бывшему заключенному секретной тюрьмы ЦРУ Абу Зубайде. Он получил компенсацию от властей Литвы за незаконное содержание в тайной тюрьме Центрального разведывательного управления (ЦРУ) под Вильнюсом.

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Николай Чигасов
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