Власти США должны немедленно закрыть разбросанные по миру секретные тюрьмы, а также известную пытками заключенных тюрьму для международных террористов в Гуантанамо. Об этом во время пресс-конференции заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Его речь продублирована на сайте ведомства.

«США должны переосмыслить свои действия, немедленно закрыть тюрьму Гуантанамо и разбросанные по всему миру секретные тюрьмы», — заявил дипломат. По его словам, США продолжают произвольные аресты во всех странах мира. Он потребовал от имени Пекина остановить эту практику, а также жестокое обращение с заключенными.

Кроме того, Китай считает, что США «должны принести извинения и компенсацию пострадавшим, привлечь к ответственности тех, кто поручал и совершал пытки». Вэньбинь назвал тюрьму Гуантанамо «черной страницей в истории прав человека» и добавил, что это лишь верхушка айсберга.

Ранее власти Литвы выплатили крупную компенсацию в 130 тысяч евро бывшему заключенному секретной тюрьмы ЦРУ Абу Зубайде. Он получил компенсацию от властей Литвы за незаконное содержание в тайной тюрьме Центрального разведывательного управления (ЦРУ) под Вильнюсом.