Предсказана смерть iPod

Компания Apple не планирует выпускать плееры под брендом iPod. Об этом сообщает издание 9to5mac.

Журналисты издания отметили, что в линейке плееров Apple в начале 2022 года присутствует только iPod touch седьмого поколения. Девайс был представлен в мае 2019 года, с тех пор серия не обновлялась. По информации источников медиа, Apple не планирует выпуск восьмого поколения продукта. На основе данной информации авторы предсказали смерть линейки плееров.

Специалисты также отметили, что компания обычно обновляет плееры с интервалом в три года. Актуальный iPod Touch имеет процессор A10 Fusion, который присутствует в iPhone 7. По слухам, в 2022 году Apple может прекратить поддержку раритетного смартфона и плеера. «Вполне вероятно, что текущий iPod touch будет получать обновления iOS еще как минимум год или два», — подчеркнули журналисты.

В материале говорится, что iPod touch в свое время был дешевой альтернативой iPhone для школьников и студентов. Модель не имела сотового модуля, однако оснащалась Wi-Fi, а ее характеристики в целом соответствовали характеристикам iPhone. В настоящее время Apple ориентирована на развитие линейки смартфонов, также продажи плееров снижаются год от года.

Оригинальный iPod был выпущен в октябре 2001 года, первый iPod touch — в сентябре 2007 года. В настоящий момент iPod touch седьмого поколения доступен в интернет-магазине компании по цене минимум в 19 тысяч рублей.

Ранее инсайдеры выяснили, что в 2022 году Apple не будет признавать устаревшим плеер iPod touch седьмого поколения. По информации источников, модель получит обновление до iOS 16.