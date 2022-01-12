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Предсказана смерть iPod

9to5mac: Apple больше не будет выпускать плееры iPod

Фото: Edgar Su / Reuters

Компания Apple не планирует выпускать плееры под брендом iPod. Об этом сообщает издание 9to5mac.

Журналисты издания отметили, что в линейке плееров Apple в начале 2022 года присутствует только iPod touch седьмого поколения. Девайс был представлен в мае 2019 года, с тех пор серия не обновлялась. По информации источников медиа, Apple не планирует выпуск восьмого поколения продукта. На основе данной информации авторы предсказали смерть линейки плееров.

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Специалисты также отметили, что компания обычно обновляет плееры с интервалом в три года. Актуальный iPod Touch имеет процессор A10 Fusion, который присутствует в iPhone 7. По слухам, в 2022 году Apple может прекратить поддержку раритетного смартфона и плеера. «Вполне вероятно, что текущий iPod touch будет получать обновления iOS еще как минимум год или два», — подчеркнули журналисты.

В материале говорится, что iPod touch в свое время был дешевой альтернативой iPhone для школьников и студентов. Модель не имела сотового модуля, однако оснащалась Wi-Fi, а ее характеристики в целом соответствовали характеристикам iPhone. В настоящее время Apple ориентирована на развитие линейки смартфонов, также продажи плееров снижаются год от года.

Оригинальный iPod был выпущен в октябре 2001 года, первый iPod touch — в сентябре 2007 года. В настоящий момент iPod touch седьмого поколения доступен в интернет-магазине компании по цене минимум в 19 тысяч рублей.

Ранее инсайдеры выяснили, что в 2022 году Apple не будет признавать устаревшим плеер iPod touch седьмого поколения. По информации источников, модель получит обновление до iOS 16.

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Андрей Ставицкий
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