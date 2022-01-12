Северная Корея успешно провела испытания гиперзвуковой ракеты
Северная Корея во вторник, 11 января, провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Согласно его сведениям, испытания проходили в присутствии лидера КНДР Ким Чен Ына. Ракета пролетела 1000 километров и точно поразила цель.
Ранее сообщалось, что Федеральное управление гражданской авиации США распорядилось приостановить взлеты и посадки всех самолетов на семь минут на западном побережье страны из-за испытаний баллистической ракеты КНДР. Об остановке авиасообщения на западном побережье США телеканалу сообщили представители международных аэропортов городов Сан-Диего и Сан-Бернардино.
Это уже второе испытание вооружений КНДР в этом году. Предыдущий запуск состоялся 5 января. По информации береговой охраны Японии, КНДР запустила малую баллистическую ракету, дальность ее полета составила около 500 километров.