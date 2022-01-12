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Северная Корея успешно провела испытания гиперзвуковой ракеты

Северная Корея 11 января провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты

Фото: Reuters

Северная Корея во вторник, 11 января, провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Согласно его сведениям, испытания проходили в присутствии лидера КНДР Ким Чен Ына. Ракета пролетела 1000 километров и точно поразила цель.

Ранее сообщалось, что Федеральное управление гражданской авиации США распорядилось приостановить взлеты и посадки всех самолетов на семь минут на западном побережье страны из-за испытаний баллистической ракеты КНДР. Об остановке авиасообщения на западном побережье США телеканалу сообщили представители международных аэропортов городов Сан-Диего и Сан-Бернардино.

Это уже второе испытание вооружений КНДР в этом году. Предыдущий запуск состоялся 5 января. По информации береговой охраны Японии, КНДР запустила малую баллистическую ракету, дальность ее полета составила около 500 километров.

Марина Совина
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