Российские фигуристы установили рекорд на чемпионате Европы

Российская пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу на чемпионате Европы, который проходит в Таллине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Мишина и Галлямов установили рекорд: российская пара получила за прокат 82,36 балла. Второе место по итогам короткой программы заняли Евгения Тарасова (81,58 балла), третий результат показали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (76,26 балла).

Ранее 12 января россияне Андрей Мозалев, Марк Кондратюк и Евгений Семененко заняли первые три места в мужском одиночном катании. Произвольную программу отечественные фигуристы представят 14 января.

Чемпионат Европы в Таллине завершится 16 января.