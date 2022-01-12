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В США рассказали об «узком окне» для закрепления преимущества России в Европе

19FortyFive: США компенсируют возросший потенциал России в Европе

Фото: Shutterstock

У России имеется «узкое окно» для закрепления военного преимущества в Европе, рассказывает американское издание 19FortyFive.

В публикации утверждается, что в последние годы Москва провела модернизацию собственных вооруженных сил, которые «готовы» для «воссоздания старой советской империи» и обеспечения доминирования России в Восточной Европе и Центральной Азии.

«С 2014 года США возвращают войска в Европу и наращивают свой передовой военный потенциал. Программы модернизации армии США, например, Long-Range Precision Fires и в области противоракетной и противовоздушной обороны, создадут потенциал ограничения и воспрещения доступа и маневра НАТО, который компенсирует тот, что развернут Россией», — пишет 19FortyFive.

Издание отмечает, что в перспективе США получат собственное гиперзвуковое оружие, а истребитель F-35 Lightning II начнет доминировать в воздушном пространстве Европы.

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19FortyFive напоминает о планах Германии по приобретению самолетов F/A-18E/F Super Hornet и усилиях, предпринимаемых Польшей для обновления собственной армии, в частности, закупках Варшавой у Вашингтона реактивной системы залпового огня M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), зенитного ракетного комплекса MIM-104 Patriot и танка M1 Abrams.

В январе в публикации американского журнала Popular Mechanics единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» назван символом возрождения России.

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Иван Потапов
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