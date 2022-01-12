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В США назвали «советский» символ возрождения России

Popular Mechanics: авианосец «Адмирал Кузнецов» используется как символ возрождения России

Фото: Павел Львов / РИА Новости

В публикации американского журнала Popular Mechanics единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» назван символом возрождения России.

Издание отмечает, что корабль, построенный еще в Советском Союзе, а в настоящее время находящийся на ремонте, использовался как символ возрождения России на мировой арене, в частности, для демонстрации флага страны и в ходе боевой кампании в Сирии.

Журнал уверяет, что авианосец водоизмещением 58 тысяч тонн является крупнейшим подобным кораблем с неатомной силовой установкой. Издание отмечает, что «Адмирал Кузнецов» является «теоретически боеспособным кораблем», способным вмещать до 24 истребителей Су-33 и МиГ-29К и шести вертолетов.

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Журнал называет единственный российский авианосец невезучим. «Корабль близится к завершению многолетней модернизации и должен вернуться в состав флота в конце 2023 года», — говорится в публикации.

В декабре 2019 года в американском журнале The National Interest единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» назвали куском ржавчины.

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Иван Потапов
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