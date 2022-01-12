Генсек НАТО напомнил о причинах развала Югославии

Югославия распалась в 1990-х годах по внутренним причинам и идея, что к этому процессу как-либо причастна НАТО, неверна в корне. Об этом заявил Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия — НАТО.

По словам генсека, вопрос о судьбе Балканских государств после интервенции был поднят на переговорах НАТО с Москвой — российские дипломаты напомнили европейским коллегам о последствиях вторжения войск альянса на территорию чужих стран.

«Югославия распалась не из-за НАТО. Были внутренние причины распада Югославии. НАТО пришла намного позже, на основании мандата ООН, чтобы остановить зверства в Боснии и Герцеговине», — сказал Столтенберг. Он подчеркнул, что аналогичной позиции придерживаются и бывшие части Югославии — Черногория, Хорватия и Словения.

«И они знают, что не НАТО, а на самом деле внутренние конфликты внутри Югославии привели к гибели Югославии», — подчеркнул генсек.

Ранее в Брюсселе завершилось заседание Совета Россия — НАТО, темой которого стали российские предложения по гарантиям безопасности в Европе. Переговоры продолжались больше четырех часов, дольше запланированного. Главной стала ситуация вокруг Украины. Основное внимание было уделено последствиям эскалации между Москвой и Киевом для европейской безопасности.