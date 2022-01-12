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Политолог рассказал о победе постсоветского пространства над Западом

Институт стратегических исследований РУДН назвал события в Казахстане победой над Западом

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

События в Казахстане являются победой постсоветского пространства над Западом. К такому выводу пришел заместитель Института стратегических исследований РУДН Павел Фельдман, передает БЕЛТА.

Фельдман рассказал, что за «интервенцией» в Казахстане стояли силы США, НАТО, радикальных исламских групп и, возможно, Турции. Все боевики, по мнению политолога, «реализуют свои планы либо с молчаливого согласия Запада, либо вообще координируя собственные действия с Вашингтоном». Однако планы по «цветной революции» в Казахстане удалось спутать из-за оперативного вмешательства России и Белоруссии, добавил Фельдман.

Взаимодействие Нур-Султана, Минска и Москвы политолог назвал более успешным, чем координацию сил Североатлантического альянса. «Безусловно, то, что произошло в Казахстане — победа постсоветского пространства, победа России, Беларуси, легитимных властей Казахстана над коллективным Западом», — подчеркнул Фельдман.

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Массовые беспорядки в Казахстане начались 2 января. Мирный протест, начавшийся из-за решения казахстанских властей повысить цены на сжиженный газ, перерос в столкновения с полицией и захват правительственных зданий. После того, как ряд силовиков дезертировали и отказались стрелять в протестующих, президент республики Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к ОДКБ.

С помощью российских и других союзнических миротворцев Токаеву удалось навести порядок в республике. Теперь войска ОДКБ собираются покинуть Казахстан.

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Дмитрий Настасьев
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