Названо главное последствие ввода миротворцев для русских Казахстана

После вывода миротворческих войск Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) русских Казахстана будут считать «людьми с двойной лояльностью», считает социолог Петр Милосердов. Свое мнение он высказал в интервью «Ленте.ру».

Милосердов назвал это главным последствием миротворческой операции.

По его мнению, в общественном сознании ОДКБ неразрывно увязывается с Россией, и в Казахстане начнут относиться к русским как людям, которые, несмотря на казахстанский паспорт, «постоянно смотрят через границу на север». «Миротворцы придут и уйдут, а русским там жить. Вот это отношение к ним как к скрытым коллаборантам может стать очень опасным последствием», — сказал эксперт.

Он также выразил сожаление, что Россия «вряд ли может» защитить русскую общину в соседней республике.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за стремительного роста цен на газомоторное топливо. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

К 5 января в Казахстане митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. На подавление выступлений направили армию. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой прислать войска для защиты страны от вооруженных банд.

На онлайн-саммите организации, который прошел 10 января, политик назвал произошедшее попыткой государственного переворота, инспирированного извне. С этой позицией согласились и другие лидеры государств ОДКБ, в том числе президент России Владимир Путин.