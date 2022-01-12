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Рост цен на газ поставил под угрозу восстановление экономики Европы

Bloomberg: энергетический кризис может снизить рост ВВП Европы на один процент

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Стремительно растущие цены на энергоносители оказывают давление на европейскую экономику. Финансовые проблемы беспокоят семьи больше, чем когда-либо в этом столетии, пишет Bloomberg.

Оптовые цены на газ в прошлом году выросли почти на 300 процентов. Это привело к росту инфляции, Bank of America заявляет, что экономика «попала под давление из-за снижения покупательной способности». По оценкам банка, в этом году расходы на электроэнергию для домохозяйств вырастут на 50 процентов, а помощь правительств компенсирует лишь четверть этого.

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Bloomberg считает, что энергетический кризис может поставить под угрозу восстановление экономики Европы, снизив рост ВВП на один процент. По оценкам Banque Pictet & Cie, увеличение цен на энергоносители может снизить темпы роста в этом квартале на 0,2 процентных пункта. Экономисты UBS AG снизили свой прогноз по ВВП в 2022 году с 4,8 до 4,2 процента.

Пока кризис особенно ощущается на востоке Европы. В Польше шахтеры крупнейшего производителя угля в Европе на два дня заблокировали подачу топлива на электростанции из-за неоплачиваемых сверхурочных, которые они отработали, чтобы удовлетворить всплеск спроса в прошлом году.

Инфляция в Польше составляет 8,6 процента, что является самым высоким показателем более чем за два десятилетия. В зоне евро он составляет рекордные пять процентов, а в Эстонии и Литве показатели двузначные.

Из-за рекордного роста цен на газ в Европе трейдерам, которые доставляют СПГ в Азию, пришлось перенаправить танкеры в европейские порты. При этом американский СПГ постепенно начинает вытеснять российский газ.

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Мария Строителева
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