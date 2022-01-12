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Токаев дал сроки восстановления Алма-Аты после беспорядков в Казахстане

Токаев приказал восстановить Алма-Ату за восемь месяцев после беспорядков в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев . Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал сроки восстановления города Алма-Ата после беспорядков. Об этом он заявил в эфире телеканала «Хабар 24».

По его словам, на то, чтобы восстановить объекты должно уйти восемь месяцев, но работа будет продолжаться и далее.

Ранее Токаев подписал указ, согласно которому режим чрезвычайного положения (ЧП), объявленный в Казахстане из-за массовых беспорядков, с четверга, 13 января будет отменен в части регионов. Глава государства распорядился снять ограничения сразу в трех областях страны: Павлодарской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за стремительного роста цен на газомоторное топливо. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

Марина Совина
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